Il se fait dépouiller 20 millions FCFA par une fille rencontrée sur le Net

A. N est trainée en justice par le sieur M. Diagne, un homme qu’elle a connue sur un site de rencontre et qu’elle a dépouillé de 20 millions FCFA.



La rencontre virtuelle qui s’est transformée en une relation amoureuse a viré au cauchemar pour M. Diagne. Ce dernier, a fait connaissance avec sa copine sur un site de rencontre Tinder. Mais le sieur était loin de se douter du plan diabolique que concoctait sa partenaire.



Les faits remontent en février 2023 où les deux tourtereaux se rencontrent pour la première fois. D’après le récit de L’OBS et de SourceA, repris par Senenews, lors d’un séjour à Mbour, le couple qui a appris à mieux se connaître s’est offert un dîner avant de décider de se rendre à l’appartement de M. pour y passer la nuit. En cours de route, Aby se plaint de maux de tête. Son compagnon qui n’est pas insensible à ses douleurs s’est mis à la recherche de pharmacies. A cette heure, elles étaient toutes fermées. Il raccompagne son invitée chez lui en attendant la matinée pour lui chercher un médicament.



Il était loin de se douter que celle-ci, qui avait vu son sac rempli d’argent, avait une idée bien définie en voulant le faire sortir de chez lui par tous les moyens. En effet, une fois dans l’appartement, en bonne actrice, elle s’est davantage tordue de douleurs pour que celui-ci, paniqué, tente une nouvelle fois de trouver une pharmacie. Si pour la première fois il avait fermé son invitée dans son appartement, pour la seconde fois, celle-ci a refusé affirmant qu’elle a peur. Il a pris ainsi une décision qui va le plonger dans son cauchemar.



À peine avoir quitté l’appartement, Aby qui n’avait d’yeux que pour son sac a sauté sur l’occasion pour s’emparer du pactole. Elle s’est ensuite enfuie. Mahmoud qui a ressenti des frissons à un certain moment alors qu’il courait dans les rues de Mbour pour retrouver une officine est retourné chez lui tout en espérant que ce pressentiment ne va jamais se réaliser. Hélas, il a failli mourir quand il a retrouvé son sac ouvert, tout son pognon emporté. Pour avoir d’amples informations sur sa voleuse, il envoie à celle-ci une modique somme sur Wave et saisit ensuite les gendarmes. Il s’est écoulé presque une année avant que Aby Ndangane soit appréhendée.



Faisant face à la juge du tribunal d’instance de Dakar, elle a reconnu le vol mais a contesté le montant. D’après elle, c’est 10 millions qu’elle a volés. A l’en croire, elle a pris la fuite quand elle a appris que Mahmoud était entre la vie et la mort après son forfait.