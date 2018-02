Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Il trouve un cadavre dans le désert, 30 ans plus tard, il est accusé du meurtre Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Février 2018 à 19:04 | Lu 239 fois Un homme qui avait découvert le cadavre d'une femme dans le désert il y a 28 ans, est désormais accusé du meurtre.

L'affaire remonte à près de 30 ans. La police a arrêté un homme pour le meurtre et l'agression sexuel d'une femme découverte il y a 28 ans dans le désert de l'Arizona. C'est le suspect lui-même qui avait prévenu la police de cette macabre trouvaille, rapporte KPHO. A l'époque, la police avait établi que la victime, plus tard identifiée comme Anne Marie Levee, avait été agressée sexuellement et tuée par balles. Pendant trois décennies, les autorités ont suivi toutes les pistes possibles sans pour autant avancer sérieusement.

En 2003, le dossier avait pris un nouveau départ grâce notamment aux progrès de la science. Des preuves biologiques ont été envoyées afin de procéder à de nouvelles analyses ADN. Les résultats ont ensuite été rentrés dans la base de données du FBI. Il a ensuite fallu attendre dix ans pour que les enquêteurs puisse enfin remonter jusqu'au suspect.





En 2016, ce dernier a en effet été condamné d'agression sexuelle. Son ADN avait alors été inscrit dans la fameuse base de données où se trouvaient les analyses datant de 2003. Là, la police s'est aperçue que les deux ADN correspondaient et qu'ils appartenaient à Donald Lee Scott, l'homme qui avait découvert le corps bien des années plus tôt. En faisant des recherches plus poussées sur lui, les autorités ont découvert un lourd passé judiciaire fait de nombreuses arrestations pour port d'arme, harcèlement ou encore agression. En 2014, après sa condamnation, il avait passé 10 jours en prison avant d'être libéré.

Une caution à un million de dollars

Interrogé par la police, Donald Lee Scott avait assuré qu'il ne connaissait pas la victime et n'avait eu aucun contact physique avec elle. Il n'a en revanche pas été capable d'expliquer la présence de son ADN sur le cadavre de la victime. D'autant que selon les papiers de la justice, l'homme a toujours affirmé ne s'être approché du corps, pas même pour regarder ses blessures. La caution du suspect a été fixée à un million de dollars.

