Il vend la moto de son patron D. Top : le livreur E. Ba en prison pour abus de confiance « L’As »-Plus téméraire que E. Ba, livreur de son état, on meurt. Il a eu le culot de vendre la moto de son patron D. Top au commerçant Ch. Diouf. Pourtant, son patron avait conclu avec lui un versement journalier de 3.000 francs. C’est pourquoi, il a été surpris de voir C. Diouf conduire sa moto.



Au même moment, la restauratrice S. Bocoum déposait une plainte contre E. Ba. Ce dernier à qui elle avait loué une chambre meublée a emporté la téléviseur écran plat qu’il a vendu au commerçant M. Diagne pour la somme de 75.000 Fcfa. Ainsi les hommes du commissaire Kébé des Parcelles Assainies font une descente à l'Unité 21 pour cueillir le livreur E. Ba.



Face aux enquêteurs, il est passé aux aveux. Le receleur M. Diagne s'est présenté à la police avec le téléviseur pour le restituer. Sur place, il a déposé une plainte contre son vendeur E. Ba pour abus de confiance.



C’est ainsi que ce dernier est placé en garde à vue. Informé de l'arrestation du livreur, Ch. Diouf qui avait sa moto se présente également à la Police pour expliquer sa mésaventure. Il a rendu la moto et porté plainte contre E. Ba pour abus de confiance. Le livreur a été déféré au parquet pour abus de confiance.



