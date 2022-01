Ils font sourire Soham Wardini: Ses concurrents ont un programme qu’elle a déjà réalisé à 90 %

Pour cette présente campagne électorale, il faudra bien compter avec Soham Wardini. En direction du scrutin qui se joue dimanche prochain, sous la houlette de Badara Gadiaga, elle a réussi une grande mobilisation dans les rues de la Commune de Grand-Dakar. C’était ce samedi.



Badara Gadiaga, porte-parole de la candidate, a convaincu plus d’un qu’il était un homme qui sait étendre ses tentacules. Et pour cause, les populations de Grand-Dakar ont dit qu’il était un homme de social, très proche de la base. Par ailleurs, lors de sa prise de parole, Soham Wardini a exprimé son étonnement de constater dans le programme de ses adversaires, que près de 90% de leurs promesses sont déjà réalisées par la ville de Dakar.



Elle donne l’exemple de ce candidat qui promet la création d’une Maison des cultures urbaines, alors qu’elle existe déjà. Une occasion pour demander à tous les candidats qui convoitent son fauteuil, d’aller revoir leur copie ou d’accepter que tout est presque fait dans la capitale.



« Laissez-nous parachever le travail déjà entamé », a-t-elle défendu. Hier, elle a été dans les communes de la Patte d’oie et de Grand-Yoff. Elle a réitéré son appel à la paix, en priant pour que la dernière semaine se déroule dans le calme et la sérénité.













Tribune