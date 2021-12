Ils nous quittés en 2021: Voici les décès marquants de l’année

Rétrospective sur les personnalités sénégalaises (religieuses et culturelles et sportives…), qui nous ont quittés depuis le début de cette année 2021.



L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, est décédé le vendredi 3 décembre, à l'âge de 88 ans à Dakar, où il était rentré en mai, après avoir été retenu en France pendant des années pour une affaire de corruption.



Thione Seck. Il comptait parmi les artistes les plus populaires au Sénégal et l’un des plus originaux représentants du style musical mbalaax. Il est mort le 14 mars, à l’âge de 66 ans.



Hissène Habré. Condamné en 2016 à la prison à la perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, l’ancien Président tchadien s’est éteint à Dakar, à l’âge de 79 ans. L’ancien chef de l’État tchadien est décédé tôt ce mardi 24 août à l’hôpital Principal de Dakar. Hissène Habré avait contracté le coronavirus dans la prison du Cap Manuel, où il était incarcéré. Il avait été pris en charge dans différents établissements de santé de la capitale sénégalaise, dont l’hôpital Fann.



Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Le mois d'août fut inoubliable ! Au total, quatre khalifes généraux sénégalais ont été mis sous terre, au cours de ce mois. Le 10 août 2021, le pays s'est réveillé sous le choc du décès du khalife général de la communauté layène Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye.



Serigne Abdou Rahim Seck. Dans la nuit du lundi 8 août au mardi 9 août, la communauté musulmane a été triste d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahim Seck, Khalife général de Thiénaba. Il a rendu l’âme à l’âge de 81 ans, au Maroc.



Serigne Mansour Sall. Le 16 août, Serigne Mansour Sall, Khalife de Serigne Abass Sall de Louga, s'est éteint à l'âge de 83 ans, chez lui à Dakar. Il a été inhumé le lendemain aux côtés de son défunt père à Santhiaba Nord.



Serigne Youssou Mbaye. Vendredi 27 août, ce même quartier de Louga est endeuillé par le décès de Serigne Youssou Mbaye, Khalife de Mame Cheikh Mbaye.



Mabousso Thiam. Economiste et non moins fils aîné de l’ancien Premier ministre (sous le magistère du Président Diouf) Habib Thiam, Mabousso est décédé dimanche 25 juillet. Il a été Directeur général de l’ADPME de mai 2012 à janvier 2017.



Demby Fall. L’artiste comédien est décédé mardi 20 juillet à son domicile à Keur Massar. Demby aura marqué son époque en tant qu’acteur de théâtre sénégalais. Il a à son actif, des films comme “Thiaba Thiès”, “Ibra l’assassin”, “Serigne Kemtan".















