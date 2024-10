Ils réclament la satisfaction de leurs doléances : Des médecins en spécialisation décrètent 72h de grève Resté depuis des mois sur sa faim, le Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES), reprend la lutte pour la satisfaction de leurs doléances.



Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

D’après le quotidien "L’As", ces blouses blanches décrètent un mot d’ordre grève de 72 heures renouvelables, avec arrêt de toutes les activités hospitalières, à compter d’aujourd’hui.



Ils continuent de dénoncer 11 mois de gardes et astreintes régulières sans rémunération et de réclamer un statut dans l’organigramme de nos établissements publics de santé.



Autre doléance, les femmes actives n’ont pas à des congés de maternité, sans compter les retards inexpliqués des paiements de bourses. Ils fustigent les primes dérisoires des gardes, à 3 500 ou 7 500 FCfa.



