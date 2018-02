Ils se filment en train de traîner un chien en scooter, la police mobilisée

Les pattes en sang et des smileys qui rigolent. C’est le terrible contraste d’une vidéo partagée en masse ce mercredi sur les réseaux sociaux, montrant un pauvre chien traîné par un scooter dans le seul but d’amuser les followers (les personnes qui suivent, ndlr) des protagonistes.



Initialement postée mardi sur Snapchat, elle a été reprise des milliers de fois, dont bon nombre pour s’en offusquer. La mobilisation des internautes a permis de rassembler quelques informations sur le lieu et l’auteur de la vidéo, transmises aux autorités. Plusieurs associations de défense des animaux ont par ailleurs, porté plainte.



« Vous avez été nombreux à nous faire remonter cette vidéo de maltraitance animale. Elle nous a déjà été signalée. Nos enquêteurs sont mobilisés. Merci de votre vigilance », a pour sa part tweeté la Police nationale, après avoir été alerté sur le réseau social.















Egalement prise à partie par des internautes, la Fondation 30 Millions d’Amis a très vite réagi et annoncé porter plainte, avec constitution de partie civile pour « actes de cruauté et actes de sévices envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité ». Même démarche du côté de l’association One Voice auprès du commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis) où a visiblement été tournée la vidéo.