Ils sont en colère contre le Président Macky Sall : Les membres de «Fatick va mal» vers un clash

La vente des cartes de l’Alliance Pour la république (Apr) ne sera pas de tout repos à Fatick. La cérémonie de lancement qui devait s’y tenir avant-hier samedi s’est terminée en queue de poisson. Les membres du mouvement ‘’Fatick va mal’’ ont empêché la tenue de la rencontre. Pendant près de trois tours d’horloge, ces jeunes militants de l’Apr ont scandé « Fatick va mal ! il n’y aura pas de vente ni d’achat de carte !». ils sont allés même jusqu’à prier la perte du pouvoir pour Macky Sall. ce, en présence de son chef de cabinet politique qui n’a tenté à aucun moment de calmer les frustrés.

C’est le clash entre le président de l’Alliance pour la République (Apr) et certains jeunes de sa base affective de Fatick.



D'aprés L'As, ces derniers ne ratent pas, depuis quelque temps, l’occasion de dire tout leur ressenti au locataire du palais de la République. Ce fut encore le cas, samedi dernier lors de la venue du ministre Moustapha Diop qui devait procéder au lancement des opérations de la vente des cartes de l’Apr dans le Sine. Bouillonnant de colère, les jeunes ont pris d’assaut la Chambre de commerce (lieu devant abriter la rencontre) avant même l’arrivée du maire de Louga afin de s’opposer à la tenue de la rencontre. Aucune marge de manœuvre n’a été laissée au ministre Moustapha Diop. A peine descendu de son véhicule, il a été accueilli par des jeunes furieux contre le boss.



Pour manifester leur frustration, ils scandaient le nom de leur mouvement: «Fatick va mal ! Fatick va mal !...» Visiblement surpris par accueil hostile, le maire de Louga a demandé qu’on lui explique la situation. Un des jeunes, membre du mouvement ‘’Fatick va mal’’, a pris l’initiative d’édifier l’autorité, mais il a été stoppé par ses camarades qui serinaient : « Fatick va mal ! Fatick va mal !». Cette situation a duré pendant trente minutes durant lesquelles le ministre et sa délégation ont été retenus à la porte de la Chambre de commerce. Face au désordre qui régnait sur les lieux, les gardes ont frayé un chemin au ministre pour qu’il puisse accéder à la salle de conférence où l’attendaient responsables et militants apéristes. Là aussi, c’est la même ambiance. Les jeunes se sont remis à crier «Fatick va mal !» sans arrêt et pendant près d’une heure. Pour accomplir sa mission à Fatick, Moustapha Diop a solliciter la compréhension des protestataires. «Nous et vous avons les mêmes objectifs. Nous croyons à la même personne, nous voulons la réussite et le succès de la même personne : le Président Macky Sall.» Il n’en fallait pas plus pour accroître la colère des jeunes. «Nous ne croyons plus en lui. Macky Sall nous a trahis. Il a délaissé Fatick, il a trahi le Sine. Depuis 2008, nous nous sommes sacrifiés pour lui. Nous l’avons soutenu jusqu’à ce qu’il devienne le président de la République. Mais tout cela est terminé», ont martelé les jeunes qui accusent le Président Macky Sall d’être le responsable du retard économique de la cité de Mame Mindiss. Toutefois, Moustapha Diop tente de calmer les nerfs. «Je vous comprends. Vous avez le droit de vouloir mieux pour votre commune. Vous avez le droit d’exiger plus de votre frère président de la République. Oui, c’est votre frère, c’est votre ami et il porte votre Fatick dans son cœur autant que vous ou même plus. Et je peux vous garantir que je vais lui rendre compte. Je lui dirai que vous souhaitez le voir, discuter avec lui de votre Fatick. Mais s’il vous plaît, laissez-moi dérouler la mission dont il m’a chargé ! Acceptez que je vous apporte son message», a déclaré Moustapha Diop, décidant ainsi de lire la résolution. Mais c’était sans compter avec la détermination des membres de ‘’Fatick va mal’’ qui ont tout simplement saboté la tenue de la réunion. Ainsi, Moustapha Diop a été obligé de lever la séance après avoir plusieurs fois tenté de calmer les frustrés. Ce tohu-bohu s’est déroulé en présence du chef de cabinet politique du Président Sall, Matar Ba par ailleurs maire de Fatick. Ce dernier n’a pas levé le petit doigt pour calmer les jeunes faiseurs de troubles et permettre que la rencontre se tienne. Au contraire, Matar Ba a voulu à deux reprises quitter la salle, avant d’être retenu par le ministre Moustapha Diop.



Finalement, il est resté dans la salle sans vraiment y être. Alors que Moustapha Diop tentait de raisonner les jeunes, Matar Ba était tranquillement assis sur son fauteuil, à ses côtés la députée Sira Ndiaye, tous deux ayant les yeux rivés sur leur téléphone. Matar Ba jouait au Candy et Sira Ndiaye parcourait les statuts WhatsApp de ses contacts. Même quand les jeunes se sont mis à clamer, à la surprise générale : «Seigneur des terres et des cieux, nous vous prions que Macky Sall quitte le pays ! » Matar Ba n’a pas réagi. Ce qui amène à poser des questions : Matar Ba serait-il derrière le mouvement ‘’Fatick va mal’’ ? Aurait-il perdu sa notoriété devant ses amis ? Pour quel motif ? La plupart des responsables qui composent cette nouvelle entité de l’Apr à Fatick sont des proches collaborateurs de l’ancien ministre des Sports. Autre question qui mériterait réflexion : Matar Ba a-t-il réellement conscience de son rôle de chef de Cabinet politique ? Si oui, a-t-il le cœur à l’ouvrage ?