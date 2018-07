Imam Alioune Ndao aux magistrats: "Nous avons des juges honnêtes et sages, continuez ainsi"

De retour à Kaolack après son élargissement, Imam Alioune Ndao a été triomphalement accueilli par les populations particulièrement ses disciples fortement mobilisés pour la circonstance.



Le chef religieux, positionné sur une voiture décapotable, a salué le public le long de la route. Dans son discours, rapporte "L'Observateur" l’ex-pensionnaire de la prison du Camp pénal a renouvelé ses félicitations et remerciements à l’endroit des Sénégalais de tout bord pour leur soutien.



« Je suis musulman et suis croyant, c’est pour cela que la première chose que je dirai, c’est de remercier Dieu. Je remercie le Peuple Sénégalais dans son ensemble (…) les magistrats m’ont traité avec respect et dignité du début à la fin de mon procès et ils ont dit le droit. Nous avons des juges honnêtes et sages, continuez ainsi. Je prie pour eux afin qu’ils puissent poursuivre leur travail en toute quiétude», a-t-il déclaré.



Non sans faire des remarques à l’endroit des hommes de médias et les forces de l’ordre, en les invitant à plus de prudence dans leur travail. «Je remercie certes la presse, je voulais leur dire de faire attention sur certaines informations qu’elle reçoit. Il y a parfois des informations qu’elles qu’il vaut mieux de vérifier et suivre avant de les sortir, car une fois qu’elles sont diffusées sur une personne, il n’y a plus de retour possible. C’est aussi valable pour les enquêteurs. Ce sont eux qui donnent les éléments sur lesquelles les juges s’appesantissent pour juger l’individu. Ils doivent prendre leur temps de vérifier avant de transmettre un dossier. Car la vie est sacrée. On peut bousiller la vie d’une personne à la suite d’une enquête bâclée », a-t-il rappelé.

