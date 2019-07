Imam Kanté : «Je n’envisage pas du tout de présenter des excuses à Wally» L'imam Kanté doit présenter ses excuses à Wally Seck s'il veut que ce dernier abandonne l'action en justice qu'il a amorcée contre lui. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi, Me Abdou Dialy Kane, avocat du chanteur. Mais de son côté, imam Kanté ne compte aucunement se plier à cette condition. "Je n’envisage pas du tout de présenter des excuses."

"Parce que je n’ai porté de tort à personne", a répondu le prédicateur de la mosquée du Point E, contacté par Seneweb.



Il déclare que le combat qu’il mène "dépasse la personne de Waly Seck, de sa famille, de son staff, de tout son groupe et de ses sympathisants de Lgbti". "C’est un combat de principe sur une communauté qui a des valeurs qui sont anti-islamiques. C’est ça que je défends".



«Il est possible de mettre un terme à la procédure, s’il présente ses excuses à Waly Seck. Autrement, moi, j’irai jusqu’au bout», avait averti ce jeudi, Me Abdou Dialy Kane.













