Imam Kanté a rendu visite à l’Imam de Massalikul Jinaan Après la pluie, c’est le beau temps. L’imam de la Grande mosquée de Point E, Ahmadou Makhtar Kanté a fumé le calumet de la paix avec la communauté mouride. Après avoir présenté ses excuses aux mourides à la suite d'un post polémique, sur «l’utilisation inappropriée des effigies de Serigne Touba», Imam Kanté ne s’en est pas arrêté là.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Il a informé à travers un post sur Facebook, qu’il a rendu visite à l’Imam de la mosquée de Massalikul Jinaan, Serigne Bassirou Lô . «Une mémorable visite de courtoisie. Hier, par la grâce d'Allah, j'ai effectué une visite de courtoisie auprès de Serigne Bassirou Lô, imam de la mosquée Massalikoul Jinaan. Digal nama you am solo.



Madi ko sant diko guerum (Il m'a donné des conseils importants, je l'en remercie beaucoup). Il a prié pour moi et j'ai fait de même pour qu'il accomplisse sa noble mission avec succès pour la communauté mouride et la oumma toute entière. Je lui ai donné mon adiya personnel et une modeste contribution pour la mosquée. Diam rek Inshaa Allah (Rien que la paix Incha Allah)», lit-on dans son post.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos