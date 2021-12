Imbroglio à la Sar: Le personnel adoube la Directrice générale et exhorte les actionnaires, à préserver les intérêts du Sénégal

" En effet, la directrice a su mettre fin aux arrêts répétitifs des installations par rupture de brut, une de nos préoccupations majeures. La réduction considérable des pannes techniques suite à son implication personnelle dans les voies de solution pour la pérennité du raffinage ", renseigne le document.



Lequel poursuit: " Une gestion rigoureuse qui a occasionné des résultats politiques de plus de 6,5 milliards FCfa après six mois d'exercice, avec l'espoir de faire plus de 8 milliards FCfa de bénéfices en 2021. Fort de ces constats, le personnel, par la voix du collège des délégués, adresse ses félicitations à Madame Decraene, 1ère femme directrice de la SAR et lui accorde un grand soutien ".



Le personnel rappelle que le " différend qui oppose les actionnaires de la Sar, qu'ils doivent privilégier les intérêts du Sénégal dans le respect des principes directeurs de bonne gestion, sans compromettre les intérêts des uns et des autres ". Il avance que la recapitalisation est une nécessité qui fait l'unanimité et rappelle par la même occasion, la vieille promesse des actions pour le personnel.