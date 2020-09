Impacté de la Covid 19/ Fin de l'Ordonnance Présidentielle: Les services des Impôts avec des ATD, bloquent les comptes des hôteliers, le Ministre du tourisme aphone

Timidité de la fréquentation des hôtels



Ailleurs, il a été constaté qu’étant en fin de l'Ordonnance Présidentielle, la situation de reprise des activités montre partout, une certaine timidité, en termes de fréquentation. Des échanges sur la situation sociale de ces établissements ont été faits le 26 Août 2020 dernier, pour mieux prendre en compte leurs préoccupations face à cette crise qui persiste.



A retenir que la résilience du tourisme grâce à la clientèle locale et, au plan de l’Aspt a été évoqué. De tous temps, les hôtels en dehors de Dakar, travaillent sur la Petite Côte avec la clientèle locale sur les vacances d’été, sur les week end durant l’année et sur les vacances intermédiaires.



Seulement, cette clientèle, dit-on, est habituellement complétée par la diaspora et les touristes. Cette année, de mi-mars à fin juin, les hôtels étaient fermés. Donc, ils ont fait 0 FCfa de chiffre d’affaires avec des charges fixes très importantes.



De fin juin à ce jour, seulement 25% des volumes de l’an passé sont réalisés dans les hôtels dits de loisirs. La clientèle résidente, reconnaît-on, est revenue dans les hôtels. Mais, les week end uniquement et pas tout le monde. Certains de ces clients ont toujours peur.

Etant en récession, les hôteliers constatent que le segment séminaire est quasi à l’arrêt. Et, de plus en plus les entreprises utilisent les systèmes de vidéo conférences. La diaspora n’est pas venue.



Alors les hôtels ne peuvent plus commercialiser toutes leurs chambres afin de garantir à la clientèle une distanciation. Concernant, les hôtels d’affaires ou de ville, hormis les restaurants qui recommencent timidement à fonctionner, les chambres ne se louent qu’à des compagnies aériennes qui se font rares.