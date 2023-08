Impliqué dans une affaire d’escroquerie : un avocat, proche de Khalifa Sall devant la Chambre d’accusation jeudi Le maire de Thiaroye sur-mer, l’avocat Me El Mamadou Ndiaye membre de Taxawu Sénégal est impliqué dans une affaire d’escroquerie portant sur 3 milliards de F Cfa. Senenews qui relaie l’info fournie par Libération indique qu’arrêté par la Sûreté urbaine, ce proche de Khalifa Sall sera édifié sur son sort demain jeudi. C’est ce jour qu’il passe devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar.

Le responsable de Taxawu Sénégal élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw) a été déjà suspendu par l’Ordre des avocats du fait des poursuites engagées contre lui.



Il lui est reproché une vaste escroquerie sur de faux baux en centre ville. Une affaire qui avait valu un séjour en prison au Pdg d’Odis groupe, Oumar Sow. Dans cette affaire, pas moins de trois milliards F CFA ont été escroqués à des investisseurs croyant acheter des terrains.



Les premiers éléments de l’enquête confiée à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic), ont révélé qu’une partie des fonds en cause notamment 300 millions était passée par le mis en cause.



