Importations du Sénégal : Diminution de 11,9% au mois de mai 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information souligne que ce repli est expliqué par celui des achats à l’extérieur des tubes, tuyaux et accessoires (-81,2%), du froment (blé) et méteil (-67,6%) et du riz (-2,8%). Par ailleurs, l’absence d’importations d’huile brute de pétrole, au mois sous revue, contre des achats de 32,7 milliards de FCFA au mois précédent, a renforcé cette baisse.



Toutefois, ajoute l’Ansd, cette contraction des importations a été amoindrie par le rebond des importations de maïs (+113,3%), des produits pétroliers finis (+3,0%) et des autres machines et appareils (+31,2%). Comparées au mois de mai 2020, les importations ont augmenté de 37,4%. Leur cumul à fin mai 2021 s’est établi à 1926,8 milliards de FCFA contre 1991,4 milliards de FCFA pour la même période de 2020, soit une baisse de 3,2%.



Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers finis (84,0 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (33,9 milliards de FCFA), les métaux communs (32,1 milliards de FCFA), le riz (27,9 milliards de FCFA) et

les machines et appareils pour autres industries (16,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (11,8%), la Chine (10,6%), l’Inde (7,5%), la Russie (6,6%) et les Pays-Bas (5,7%).



Le solde commercial s’est établi à -194,8 milliards de FCFA, au mois de mai 2021, contre -273,2 milliards de FCFA au mois précédent. Cette réduction du déficit de la balance commerciale est expliquée par l’excédent vis-à-vis du Nigéria (+0,9 milliard de FCFA sur la période sous revue contre -31,2 milliard de FCFA au mois précédent), du Ghana

(+1,3 milliard de FCFA contre -4,0 milliard de FCFA au mois précédent). Toutefois, le renforcement du déficit vis-à-vis des Pays-Bas (-16,4 milliards de FCFA contre -5,5 milliards de FCFA au mois précédent) a limité l’amélioration du solde de la balance commerciale.

Adou FAYE





Source : https://www.lejecos.com/Importations-du-Senegal-Di...

