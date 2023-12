Importations du Sénégal : Une hausse de 6,6% observée en octobre 2023

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette augmentation est imputable au relèvement des achats à l’extérieur de riz (+166,9%), d’engrais (+114,6%), des autres matériels de transport (+97,0%) et des huiles et graisses animales et végétales (+71,2%).



Toutefois, le repli des importations de moteurs et machines à moteurs (-84,1%) a atténué l’ampleur de cette évolution. Comparées au mois d’octobre 2022, les importations ont baissé de 9,3%. Leur cumul à fin octobre 2023 s’est établi à 5 828,6 milliards de FCFA contre 6 052,1 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2022, soit un amenuisement de 3,7%.



Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ont été les autres produits pétroliers (107,0 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (58,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (52,3 milliards de FCFA) et le riz (30,9 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la République populaire de Chine (13,5%), les Emirats Arabes Unis (10,6%), le Nigeria (10,3%), la France (10,0%) et l’Inde (7,3%).



Le solde commercial s’est établi à -362,6 milliards de FCFA au mois d’octobre 2023 contre - 348,2 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde résulte du creusement du déficit vis-à-vis des Emirats Arabes Unis (-58,5 milliards de F CFA contre -36,6 milliards de F CFA). Cependant, la réduction du déficit vis-à-vis de la Russie (-16,4 milliards de FCFA contre -39,9 milliards de FCFA), d’une part, et le renforcement de l’excédent détenu à l’égard du Mali (+57,7 milliards de FCFA contre +50,7 milliards de FCFA), d’autre part, ont amorti l’ampleur de cette détérioration.



Adou Faye

Les importations du mois d’octobre 2023 sont ressorties à 599,6 milliards de FCFA contre 562,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 6,6%.Source : https://www.lejecos.com/Importations-du-Senegal-Un...