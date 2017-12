Inauguration AIBD: Macky Sall lance des piques à l'opposition

A l’inauguration de l’AIBD, le Président Macky Sall n’a pas manqué de lancer une pique à ses opposants. Il les a effet, invités au travail en lieu et place des polémiques inutiles qui ne font retarder le pays. « Dans un pays démocratique comme le nôtre, il peut y avoir toujours y avoir des divergences. Mais, comme je l’ai toujours dit, mettons-nous au travail. C’est le temps de l’action. Maintenant, à l’heure du bilan, le peuple jugera », a-t-il dit dans un discours prononcé en wolof.



"Discutons de la marche du pays et arrêtons les polémiques inutiles. Discutons, de la démocratie, du processus électoral... Celui à qui on a donné le nom à cet aéroport, avait battu 1914, les blancs (colons) ici à Ndar (Saint-Louis), pour être élu député au parlement français.



Donc, la démocratie sénégalaise a toujours été mature. Personne ne la remettre en cause. Ensemble, préservons ce que nous avons en commun. Cet aéroport n’est pas celui de Macky Sall. C’est une propriété de tous les Sénégalais. C’est comme cela que je vois les choses… »