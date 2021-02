Inauguration de l’Université Sassou Nguesso de Brazzaville: Macky Sall invite les étudiants à être l'élite mondiale Le Président Macky Sall a invité les étudiants de la nouvelle université Dénis Sassou Nguesso de Kintelé, inaugurée hier vendredi à Brazzaville, à « être parmi les meilleurs du monde»

Avec cette université d’excellence qui va accueillir des étudiants venus des quatre coins d’Afrique, dotée d’un investissement de 246 milliards FCfa, le Congo veut offrir au continent une élite apte à faire face aux nouveaux enjeux de développement et de modernité, à travers une offre de formation adaptée aux besoins de l’Afrique.



Le Chef de l’Etat Macky Sall participe à la cérémonie d’inauguration de l’Université Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, sur invitation de son homologue congolais.



D’après le portail Facebook de la présidence sénégalaise, trois Chefs d’Etat africains ont pris part à ce rendez-vous, où l’excellence et le savoir sont célébrés.



