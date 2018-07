Inauguration de l'arène nationale : Macky Sall sonne la mobilisation

Le président de la République, Macky Sall demande de préparer, avec la mobilisation de toutes les populations et amateurs de lutte, l’inauguration de "l’Arène nationale" avant octobre 2018.



Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l’Etat a demandé de "préparer, avec la mobilisation de toutes les populations et les amateurs de lutte, l’inauguration de +l’Arène nationale+ avant octobre 2018".



Macky Sall s’est, au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, félicité de la réception des clefs de l’arène nationale des mains du président chinois Xi Jinping, "un don de la République populaire de Chine pour un montant de 32 milliards de FCFA", relate la source.



Le président Sall a également salué "la mobilisation collective et solidaire lors de la réalisation de cet ouvrage et la bonne organisation de la cérémonie de remise des clefs de ce +bijou architectural+, emblématique de l’étroitesse et l’exemplarité de la coopération sino-sénégalaise et qui constitue une référence, par sa spécificité, en Afrique et dans le monde".



Le communiqué fait noter que le président de la République demande au gouvernement, en relation avec tous les sportifs, les acteurs de la lutte notamment, de "réfléchir sur le meilleur mécanisme de gestion pour assurer l’entretien et la pérennité de cette infrastructure" d’envergure qui contribue au renforcement des équipements urbains dans les départements de Pikine et Guédiawaye, au développement global du sport au Sénégal et à l’épanouissement de la jeunesse.



Le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement, dimanche en milieu de matinée à Pikine (banlieue dakaroise), les clés de l’arène nationale à son homologue sénégalais Macky Sall.



L’infrastructure sportive d’un coût de 32 milliards de francs CFA a été construite par la République populaire de Chine. Elle a une capacité de 25 mille places et comprend différentes salles de sports (arts martiaux, boxe, haltérophilie). On y trouve également des espaces récréatifs, des bureaux de fédérations et clubs, des rampes de démonstration pour les lutteurs.













