Inauguration de l’institut Cervantès: La reine Letizia Ortiz d’Espagne à Dakar lundi prochain

Ce sera officiel lundi prochain. L’Espagne aura désormais un centre culturel digne de ce nom au Sénégal. L’inauguration sera présidée par la reine Letizia Ortiz d’Espagne. Selon le directeur de l’Institut Cervantès, Nestor Nongo, c’est le premier institut que l’Espagne ouvre en Afrique Sud saharienne, informe "Le Témoin". « Depuis 2009, nous avons une petite structure, mais à partir de maintenant, nous avons un nouveau siège qui se trouve sur l’Avenue Cheikh Anta Diop. C’est pour cette raison que la reine va faire le déplacement à Dakar. C’est un honneur et nous sommes en contact avec les autorités, car la Présidence est au courant ainsi que la Mairie de Dakar. Nous espérons que les autorités locales seront présentes pour l’ouverture de l’Institut Cervantès », a-t-il révélé.



A en croire le directeur de l’institut, le Sénégal constitue la porte de l’Afrique et l’Espagne considère notre pays comme un partenaire, un pays ami, qui accueille un nombre important d’émigrés. « Les deux pays ont une forte coopération économique, mais nous voulons renforcer notre coopération culturelle. Ce qui définit les populations, c’est la culture. On peut être en contact économiquement, mais si on n’est pas en contact culturellement, ce sera difficile. Nous voulons mettre à la disposition des Sénégalais, un espace culturel avec toutes les nouvelles technologies possibles, pour faciliter un échange avec le Sénégal. Ce sera un plus qui sera apporté déjà à tout ce qui se fait au Sénégal. Nous voudrons que les Sénégalais s’approprient le centre culturel. A partir de lundi prochain, nous pourrons dire qu’il y aura un centre culturel de plus au Sénégal », a poursuivi Nestor Nongo.



Selon ce dernier, le pays est confronté à la lutte contre la pandémie de la Covid, c’est pourquoi le nombre d’invités sera limité. « Nous allons offrir un programme culturel à la population qui va inclure des apprentissages académiques, des expositions, de la musique, du théâtre, un échange entre la culture espagnole et sénégalaise. Nous invitons les acteurs culturels sénégalais à un échange (…) Chaque mois, on aura des concerts avec des artistes en relation avec l’Espagne. Des artistes sénégalais seront en Espagne pour se produire aussi (…) pour l’inauguration, les prestations de Raoul Rodriguez et Sidy Samb sont prévues. Ce sera la symbiose des deux cultures », a-t-il expliqué.



Nestor Nongo a fait remarquer que presque 700 millions de personnes parlent l’espagnol dans le monde et que l’Institut Cervantès est chargé de faire la promotion de la langue espagnole. « C’est une langue très parlée dans le monde. Elle est la seconde langue aux Usa. En Amérique du Sud, tous les pays parlent l’Espagnol mis à part le Brésil » a-t-il reconnu.