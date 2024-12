Inauguration de son Showroom : Japan Motors imprime sa marque à Dakar Japan Motors est désormais un acteur incontournable de l’industrie automobile sénégalaise. Après avoir lancé sa nouvelle marque de véhicules Geely, l’entreprise a procédé à l’ouverture de son nouveau showroom implanté en pleine zone industrielle de Dakar Bel air. Lors de l’inauguration de la structure, le Directeur général de Japan Motors Sénégal, Jamil ZOOBI fait savoir que, « les clients sénégalais pourront bénéficier d'un véritable « one stop shop » où ils pourront acheter un véhicule neuf, effectuer l’entretien de leur véhicule et acheter des pièces détachées ».

A l’entendre, «Cela se fera dans un cadre pensé pour leur confort avec des espaces clients dédiés. L’objectif de ce nouveau showroom c’est d’offrir à nos clients une expérience unique et améliorée en regroupant tous les services essentiels sous le même toit». S’agissant de l’héritage de l’entreprise avec ses 66 ans de collaboration avec l’entreprise japonaise Nissan, Salem KALMONI, Président Directeur général du Groupe Japan Motors explique qu’avec les 66 années d’expérience aux côtés de Nissan, « nous avons appris qu’il faut collaborer avec de grandes entreprises ou multinationales qui considèrent l’Afrique comme une priorité.



Contrairement à certaines entreprises américaines qui se concentrent principalement sur l’Amérique et négligent l’Afrique». Selon lui, «Les compagnies japonaises comme Nissan de renommée mondiale investissent sur le continent et vont au-delà d’un simple produit fabriqué pour notre marché. Nissan offre un véritable accompagnement via leur bureau en Afrique du Sud qui nous soutient activement».



«Cet appui est crucial pour nous et se manifeste à travers la formation de nos techniciens tant sur les aspects techniques que les aspects de pièces de rechange ... Tout cela contribue à rendre notre collaboration avec Nissan enrichissante et essentielle à notre croissance et notre capacité à offrir un service de qualité», a- t- il détaillé.

A propos des 66 années de collaboration avec Nissan, il explique que Nissan désigne des distributeurs régionaux plutôt que de se limiter à un distributeur par pays. «Cette approche présente de nouveaux avantages. Elle permet d’obtenir les meilleurs prix, de centraliser les stocks et d’assurer une meilleure livraison des véhicules en fonction des besoins spécifiques des différents pays », fait savoir M. Salem KALMONI qui ajoute que, «Chez Japan Motors notre objectif est de tirer parti de cette stratégie.



Sur l’expansion de Japan Motors en Afrique « Actuellement, nous sommes présents dans cinq pays. Nous prévoyons de nous étendre à d’autres marchés avec le soutien de Nissan afin d’apporter ces avantages supplémentaires à nos clients» s’agissant des innovations que Nissan prévoit d’introduire en Afrique, Maciej KLENKIEWICZ Directeur Général de Nissan Afrique du Sud et des marchés indépendants d’Afrique explique : «Chez Nissan Afrique du Sud nous fabriquons notre produit phare le Pick Up Navara. Notre expertise dans le segment des pick-up constitue le fondement de notre héritage et de notre longue histoire en Afrique. Nous allons poursuivre le développement du Nissan Navara en Afrique. Le Nissan Navara est également assemblé au Ghana grâce à notre partenaire de longue date Japan Motors ».



Aujourd’hui avec cet investissement au Sénégal, poursuit -il, « Japan Motors reprend la représentation de notre marque au Sénégal renforçant la région. Nous sommes à l’avant - garde avec l’introduction de véhicules hybrides et à l’avenir des véhicules électriques en Afrique. Il est évident que le Sénégal fera partie des pays qui bénéficieront de ces avancées technologiques ».



