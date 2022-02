Inauguration du Stade du Sénégal: Le TER gratuit à l'aller comme au retour Sur instruction du Chef de l'Etat, le TER sera gratuit ce mardi à l'occasion de l'inauguration du Stade du Sénégal à Diamniadio. Plus célébrités mondiales sont attendues à cet événement qui verra le Stade porter le nom de l'ancien Chef d'Etat, Me Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022

Le TER est gratuit pour se rendre à Diamniadio ce mardi. Une fois à l’arrêt, il y aura des bus Dakar Dem Dik qui vont acheminer le public jusqu’au stade. A l’aller comme au retour.



Le Président Macky Sall a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire encire une fois les populations qui se rendront aujourd'hui à Diamniadio pour l'inauguration du Stade du Sénégal.



Pourrappel, le Stade portera le nom de son père et mentor, Me Abdouaye Wade qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012.

