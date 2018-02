Inauguration route Fatick-Kaolack : Thierno Alassane Sall verse du sable dans le "couscous" de Macky Sall

En visite de massification à Kaolack, le leader du Parti la République des valeurs et ancien ministre des Infrastructures, Thierno Alassane Sall a craché du venin sur la route Fatick-Kaolack qu’inaugure le président Macky Sall, ce 19 février.



Pour lui, sans la combinaison de cet ouvrage avec d’autres infrastructures comme un réseau ferroviaire, ce ne sera que peine perdue et argent gaspillé.



« Le projet de réhabilitation de cette route est passé entre mes mains, c’est l’une des raisons qui m’a fait quitter le ministère des Infrastructures, car je n’avais pas les mêmes motivations que ceux chargés de faire le travail. Après 6 ans, elle est inaugurée aujourd’hui, attendons de voir si elle fera long feu », a lancé comme un défi M. Thierno Alassane Sall à l’endroit des autorités, devant ses nombreux sympathisants réunis à la gare routière Liberté du quartier Bongré, dans la commune de Kaolack.

« Avec un trafic qui avoisine plus de 100 camions par jour, le tronçon Fatick-Kaolack ne survivra pas longtemps aux assauts des gros porteurs maliens. C’est pourquoi avec les milliers de milliards collectés, j’avais fait un plaidoyer pour une réinstallation de la voie ferrée, et des partenaires comme la Banque Mondiale, me soutenaient. Mais ceux qui prenaient les décisions, n’avaient pas la même vision », a- t- il soutenu comme un aveu d’incapacité.











