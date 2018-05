Incendie à Guinguinéo : Le récit poignant du père des 4 enfants morts

Adama et Hawa, des jumelles, leur sœur Ndèye et leur petit-frère, Serigne Bara, ont péri dans un incendie qui s'est produit à Fass Barigo, dans la nuit du jeudi 24 au 25 vendredi mai, localité située dans le département de Guinguinéo. Leur père raconte l'horreur a.



"Ils avaient allumé une bougie qu'ils avaient posé sur un seau, narre Saliou Ngom, interrogé par la Rfm. Quand la bougie a fondu, le seau a pris feu, qui s'est propagé parce que la case est totalement faite en banco et en paille."



Dans un profond sommeil, ses quatre enfants ont péri dans les flammes. "Ils étaient au nombre de quatre, trois filles dont deux jumelles et un garçon. Ce sont mes propres enfants, Adama et Hawa, Ndèye et Serigne Bara, qui est né en 2011."



"Ils n'étaient pas seuls dans la case, poursuit Saliou Ngom. C'est d'ailleurs Serigne Fallou, un de mes enfants, qui m'a alerté. J'ai tenté tout mon possible mais je n'ai réussi à faire sortir que Mame Diarra. Le feu s'était intensifié et s'est entièrement emparé de la case. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai des brûlures partout. Nous sollicitons l'aide de l'État".











