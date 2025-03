Incendie à Keur Frang (Saly Escale) : 64 concessions ravagées, des pertes matérielles considérables(images) Un violent incendie s’est déclaré ce mardi 12 mars 2025 dans le village de Keur Frang, situé dans la commune de Saly Escale, provoquant des dégâts considérables. Alimentées par une chaleur accablante et des vents forts, les flammes ont rapidement réduit en cendres 64 concessions, laissant des dizaines de familles sans abri en plein mois de Ramadan.

L’origine de l’incendie reste encore inconnue, mais selon les témoignages recueillis, le vent violent a joué un rôle déterminant dans la propagation rapide du sinistre. “Les flammes se sont étendues en un rien de temps, portées par le vent. Malgré tous nos efforts pour éteindre le feu, nous n’avons rien pu faire”, raconte Malal Kanté,, encore sous le choc.



Faute de moyens d’extinction et d’eau en quantité suffisante, les villageois, aidés par leurs voisins des localités environnantes, ont tenté de contenir l’incendie avec des moyens rudimentaires, mais en vain. Les sapeurs-pompiers de Koungheul sont finalement intervenus, mais trop tard pour empêcher l’ampleur des dégâts.



Des pertes matérielles colossales, mais pas de pertes humaines



Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, un soulagement pour les habitants durement éprouvés par la catastrophe. Cependant, les pertes matérielles sont immenses. Les familles touchées ont tout perdu : récoltes, volailles, biens matériels et habitations.



“Nous avons tout perdu. Nos greniers étaient pleins de nos dernières récoltes, mais le feu n’a rien laissé. Nous ne savons pas comment nous allons survivre dans les prochains jours”, témoigne un sinistré, le regard perdu dans les décombres de ce qui était sa maison.



Face à cette tragédie survenue en plein mois béni de Ramadan, les habitants de Keur Frang sollicitent d’urgence de l’aide. Nourriture, vêtements, matériaux de construction, toute assistance est la bienvenue pour aider ces familles à se relever.



Dans un élan de solidarité, plusieurs villages voisins se sont déjà mobilisés pour apporter un soutien moral et matériel aux sinistrés. Cependant, les besoins restent immenses.



Les autorités locales et les bonnes volontés sont appelées à se mobiliser rapidement pour venir en aide aux victimes et trouver des solutions durables pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent.



L’adjoint au maire de Saly Escale, El Ibra Lom, était sur les lieux pour constater les dégâts et apporter le soutien moral aux populations au nom du maire Sader Dieng. Il attend le rapport officiel des dégâts pour mieux coordonner les actions de secours et organiser une réponse adaptée aux besoins des sinistrés.







