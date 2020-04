Incendie à Koungheul: Le village de Ngouye Djaraf Mouride décimé

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Avril 2020 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Un incendie d'une rare violence a décimé le village de Ngouye Diaraf Mouride, à 15 km de Koungheul (région de Kaffrine). D'après "L'As" qui donne l'information dans sa parution de ce mercredi, les estimations font état de 89 cases emportées par le feu, un véhicule brûlé ainsi qu'une importante somme d'argent partie en fumée.



Les habitants de Ngouye Djaraf Mouride se trouvent dans un dénouement total puisqu'ils ont perdu vêtements, vivres et doivent dormir à la belle étoile. Le sinistre ne s'est pas arrêté là puisque dans deux autres villages, notamment Médina Thiaméne et Ndiouneto, le feu a ravagé tout sur son passage. Aucune perte en vie humaine n'est pas cependant, à déplorer.



Les secours alertés, ont finalement circonscrit l'incendie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos