Incendie au Palais de justice / Les sapeurs-pompiers rectifient : «Ce n’est pas une explosion de gaz, ce serait un court-circuit»

Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin, au Palais de justice de Dakar. En effet, c’est la salle polyvalente à proximité du bureau des casiers judiciaires, qui a été touchée et non le bureau des archives. Si les premières infos faisaient état d’une explosion de gaz dans la matinée, le colonel des sapeurs-pompiers a indiqué qu’un un court-circuit en serait l’origine, nous souligne le quotidien "Bes Bi".



« Nous n’avons pas l’autorisation de faire un point de presse par rapport à cette situation. C’est un incendie qui pourrait être provoqué par un court-circuit à priori. Je ne sais pas.



Nous avons appris que l’incendie aurait été provoqué par une explosion de gaz, ce n’est pas le cas. Ce que je peux vous dire est qu’il n’y a aucun blessé. Mais des dégâts matériels ont été enregistrés », a-t-il confié. Il a par ailleurs ajouté que trois camions citernes et une ambulance avaient été déployés par les pompiers.