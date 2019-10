Incendie au Trésor : « La situation est sous contrôle et le service fonctionne »

Un incendie s’est déclaré vers sept (7) heures ce vendredi dans les locaux de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, situés au 2, Avenue Georges Pompidou x Rue St Michel. Selon nos informations, c’est un bureau du troisième étage du bâtiment qui a pris feu.



Le ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo qui était sur les lieux eu de temps après assure que la situation est sous contrôle et le service fonctionne.



« Le feu a été rapidement circonscrit avec le concours des éléments des Sapeurs-pompiers et de la Police nationale. Cet incident n’a pas affecté le système paiement du Trésor. Les opérations de paiement des dépenses et d’encaissement des recettes ont repris après le rétablissement de l’électricité, intervenu à 09 h », a dit l'argentier de l'Etat.

