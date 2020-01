Incendie au marché Petersen : plus de peur que de mal Il y a eu finalement eu plus de peur que de mal dans l’incendie qui s’est déclaré ce matin au marché Petersen de Dakar. La RFM informe, en effet, que les dégâts ont été moins importants qu’on le craignait grâce à la prompte intervention des sapeurs-pompiers qui se sont vite déplacés sur les lieux pour circonscrire le feu, ce matin. L’on ne connaît pas, toutefois, pour l’heure, l’estimation des pertes matérielles dans cette incendie.

