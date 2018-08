Incendie au marché Tilène de Ziguinchor : Idy exprime son "indignation"

Suite à l'incendie qui s'est produit au marché "Tilène" de Ziguinchor, emportant plus de 300 cantines selon les témoins, le Parti Rewmi exprime toute sa désolation et son indignation.



Les riverains ont déploré la promiscuité du marché et l'inefficacité des secours qui n'ont pas permis de contenir l'incendie et de limiter les dégâts. Ainsi, le parti Rewmi fustige le mauvais aménagement et le manque d'organisation des marchés publics où des Sénégalais s'activent pour gagner leur vie.



Le Parti Rewmi exige de l'État qu'une enquête sérieuse soit menée dans les plus brefs délais, pour apporter la lumière sur cette affaire et pour situer les responsabilités.



Le Parti Rewmi apporte tout son soutien aux habitants de la localité, mais surtout aux commerçants qui, à la veille de la Tabaski, ont perdu beaucoup de leurs biens.









Fait à Dakar, le 11 août 2018