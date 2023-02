Inceste et viols répétitifs à Kolda : 2 mineures de 9 mois et de 12 ans, victimes de leur géniteur Deux mineures, âgées respectivement de 9 mois et de 12 ans, ont été victimes d’inceste et de viols répétitifs à Kolda, rapporte le correspondant de Emedia sur place.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Février 2023 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Et leur bourreau n’est personne d’autre que leur père. Ce dernier, du nom de Lamine Seck, a été mis aux arrêts par les hommes du commissaire Malick Dieng, au bout deux jours d’opération d’observation et de filature.



Le mis en cause a été présenté au procureur de la République, nous dit le quotidien « Bes bi ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook