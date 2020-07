Incident diplomatique - La Suisse ne lâche pas son ambassadeur Le Département fédéral suisse des affaires étrangères (DFAE) a annoncé qu’il avait pris note de la réaction du Sénégal.

Toutefois, les propos du mari de M. Weichelt avaient été dits en privé et ne concernaient donc pas le travail du DFAE ou la politique étrangère suisse.



« L’ambassadeur Weichelt bénéficie du plein soutien du DFAE », a-t-il poursuivi. L’échange entre le ministère sénégalais des affaires étrangères et l’ambassadeur Weichelt a également été constructif.



Le DFAE est convaincu que les “excellentes” relations entre la Suisse et le Sénégal ne seront pas affectées par cet incident.



