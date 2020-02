Incidents entre forces de l'ordre et pêcheurs à Saint-Louis: BBY fustige les propos de Cheikh Bamba Dieye

Le Secrétariat exécutif permanent de Bennoo Bokk Yaakaar s’est prononcé lors de sa réunion hebdomadaire sur les événements survenus récemment à Saint-Louis, où les pécheurs de Guet-Ndar ont, au nom de leurs revendications, saccagé des édifices publics (agence Senelec, maison de l’Omvs, l’hôpital régional), et détruit des biens de particuliers. Le SEP/BBY, tout en saluant l’accalmie intervenue grâce à la diligence du Ministre de l’économie maritime, fustige avec la dernière énergie de tels agissements que rien ni personne ne doit justifier. « Il est tout de même affligeant de constater comment des hommes politiques peuvent faire montre d’un aveuglement et d’un autisme aussi innommable en tentant de justifier les actes de violence posés par les pêcheurs de Guet-Ndar », dénonce-t-il faisant, allusion à la sortie de l’ancien maire de Saint- Louis, Cheikh Bamba Dieye sur cette affaire.



Sur un autre sujet, le SEP/Bby s’est réjoui « vivement du démarrage des travaux du Comité de pilotage du Dialogue ponctués par l’adoption d’un règlement intérieur consensuel, la mise en place d’un Bureau, la désignation des Présidents des commissions thématiques et la validation des termes de références de celles-ci. «Ce résultat traduit l’engagement patriotique des forces vives de la nation dans leur diversité pour la réussite du dialogue. Il réduit à néant toutes les suspicions et tentatives d’intoxication destinées à torpiller cette initiative historique qu’est le Dialogue national », note-t-il. Le SEP/BBY félicite toutes les composantes de notre société engagées dans cet exercice de réflexion concertée et leur exprime ses encouragements à persévérer dans la voie de la construction de consensus au seul bénéfice de la nation sénégalaise.



