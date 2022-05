Incidents match Ndiambour-Jaraaf : Baye Modou Faye, le supporter arrêté, bénéficie d’un retour de parquet

L’affaire Baye Modou Faye, supporter de l’ASAC Ndiambour arrêté par la police après le match, fera face demain, au juge du Tribunal de Louga.



A retenir que des incidents avaient éclaté en fin de première période, à la suite d’un penalty sifflé par l’arbitre du match en faveur du Jaraaf de Dakar, pour une faute de main dans la surface de réparation. Un penalty largement contesté par l’équipe hôte, qui s’est sentie lésée, tout au long du match avec des penaltys indiscutables, non sifflés en leur faveur.



Ce qui a irrité aussi bien le staff du club du Ndiambour que ses supporters. Ces derniers avaient usé de sifflets, de jets de pierres sur la pelouse, sur les arbitres et même sur la délégation de l’équipe du Jaraaf. Ainsi, le coach Chiekh Guèye du Jaraaf, blessé, a été évacué à l’hôpital.



Le club de la Medina a publié hier, un communiqué, à travers lequel, il dénonce avec la dernière énergie, les violences et le préjudice subi, tout en promettant d’aller jusqu’au bout afin que justice soit faite. De son côté, le club Lougatois promet de ne pas en rester là. Un point de presse est prévu imminemment, pour communiquer sur le sujet et la marche à suivre pour obtenir gain de cause, en ce sens qu’il se disent être victimes de la Ligue professionnelle de Football, elle-même accusée de n‘avoir pas joué la carte de la neutralité à toutes les étapes de cette rencontre.



Dans tous les cas, le match a été décisif pour les deux clubs puisqu’une victoire du Jaraaf lui a permis de prendre la 2e place du classement. Parallèlement, Ndiambour avec sa défaite, entre dans la zone rouge et s’expose à une relégation.













Sabirane Seck