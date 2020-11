Incroyable ! Sonko "réconcilie" Barthélémy Dias et Me Moussa Diop Qui aurait cru ? Entre Me Moussa Diop, ex DG de Dakar Dem Dik et Barthélémy Dias la hache de guerre vient d'étre enterrée après plus de plusieurs années de conflits. Les deux belligérants ce sont rencontrés chez Ousmane Sonko (médiateur) ce lundi après midi pour lever plusieurs équivoques. "Je remercie très sincèrement mes frères Me Moussa DIOP & Barthelemy Diaz d'avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l'africaine", révèle Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

A en croire Me Moussa Diop, "c'est sur la demande d'une grande partie d'entre vous, de dignes et patriotiques fils de la nation se sont retrouvés aujourd'hui autour de l'essentiel : le Sénégal. " Lors de cette rencontre, Ousmane Sonko, Me Moussa DIOP, et le maire de Mermoz sacré cœur Barthelemy Diaz ont abordé d'autres sujets. En politique les ennemis d'hier peuvent redevenir les amis d'aujourd'hui. Nous y reviendrons.



Incroyable ! Sonko



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos