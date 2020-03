Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incroyable -Le trio A. S Dieng M. Diouf et S. M. Yatassay le « je setteur » pompent 587 Millions De FCfa à la Bank Of Africa : … Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mars 2020 à 23:08 | | 0 commentaire(s)| Dans sa livraison de ce jour, le quotidien Libération révèle que M. Diouf, Directeur général de Smart Digital et S. M. Yatassay, PDG de Transit des grandes entreprises sont sous le coup de mandats d’arrêt internationaux après avoir été officiellement déclarés en fuite. Mais, indique le journal, A. S Dieng, responsable commercial de Smart Sénégal, dont les bureaux ont été fermés sur ordre du Procureur le 13 mars dernier, croupit en prison.



S.M.Tatassay était connu comme un jet setteur qui claquait l’argent dans les soirées aux almadies, notamment au Vogues ou il il « battrait » le chanteur Wally Seck des billets à n’en plus finir.

Le trio serait impliqué dans une rocambolesque affaire de fraude sur les terminaux de paiement électronique. Le journal annonce que 587 millions de francs CFA ont été ainsi pompés des caisses de la Bank Of Africa avant qu’elle ne reçoive l’alerte des structures. Le journal informe que Smart digital avait demandé à cette banque l’ouverture d’un compte courant et de trois terminaux de paiement électronique (TPE).

En violation des textes, elle a mis les TPE à la disposition de S. M. Yatassaye et de sa société. En février dernier, la BOA a reçu de la plateforme GIM Uemoa plusieurs contestations sur des opérations frauduleuses opérées à partir de ces trois terminaux. Saisi pour des justificatifs, M. Diouf transmet plusieurs documents de la BOA. Mais, avant que la banque ne découvre que tous les justificatifs étaient faux, le patron de Smart digital s’était envolé ans la nature. Les investigations de la banque ont permis de découvrir que des paiements frauduleux d’un cumul de 587 millions de francs CFA ont été réalisés à partir des TPE.





