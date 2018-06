Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Incroyable : Voici Hussein Ali, le sosie parfait de Mohamed Salah ! Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juin 2018 à 14:24 | | 0 commentaire(s)| La barbe noire et les cheveux bouclés, Hussein Ali est, en plus du sosie parfait de Mohamed Salah, un grand fan de l’Egyptien. A 20 ans, cet irakien habitant de Bagdad, est très souvent arrêté par des supporters de Liverpool pour un selfie.

Cette ressemblance est d’autant plus frappante que l’irakien se fait appeler par « Hussein Mohamed Salah » par ses voisins depuis plusieurs années. Au début, il prenait ces allégations comme de « la rigolade » mais à force que les commentaires se multipliaient, il s’est rendu à l’évidence qu’il était le sosie de l’attaquant de Liverpool.

Amateur de football, même son entraîneur Adnane Mohammad a cru avoir Mohamed Salah dans son équipe la première fois qu’il s’est présenté.

« Au premier entraînement, il s’est présenté et m’a dit ‘Hussein Ali’. Je lui ai répondu ‘Non, non, toi tu es Mohamed Salah’. »

Des selfies à n’en plus finir Pour Hussein Ali, force est de parfaire son image car son sosie, Mohamed Salah, est devenu le meilleur joueur africain. Ce qui lui vaut davantage de notoriété, lui qui le voit comme le « footballeur numéro un pour tous les Arabes ».

L’homme fait savoir qu’à chaque fois qu’il sort, les gens veulent se prendre en photo avec lui, à fortiori quand Liverpool joue.

En outre, le jeune irakien aime enfiler le maillot rouge de Liverpool. « Attention, c’est le vrai maillot, acheté chez un fournisseur officiel », précise-t-il, d’un air fier.

Souvent, il se fait arrêter dans des lieux public et un attroupement se créé vite autour de lui.

« Quand on a joué contre le club libanais al-Ahed, j’ai passé une heure et demie à me faire photographier avec des gens dans le public », fait-il savoir.

Son plus grand rêve, se photographier avec le vrai Mohamed Salah. « Peut-être qu’il m’invitera à la Coupe du monde en Russie ! » espère-t-il.

Fatou Oulèye SAMBOU



