Incroyable mais vrai : Quatre abeilles vivaient sous sa paupière et se nourrissaient de ses larmes

C'est un cas unique selon les médecins qui ont ôté les insectes vivants de l'oeil d'une jeune femme de 29 ans.



Une jeune femme taïwanaise de 29 ans s'est présentée chez le médecin la semaine passée en se plaignant de douleurs oculaires. Les docteurs qui l'ont examinée ont découvert que quatre abeilles vivaient sous sa paupière et se nourrissaient dans ses canaux lacrymaux.



C'est la première fois qu'un tel cas est signalé. La jeune femme devrait se remettre complètement de son aventure, notamment parce qu'elle ne s'est pas trop frotté les yeux, ce qui aurait pu provoquer une inflammation supplémentaire.



La jeune femme a confié aux médias locaux qu'elle avait l'impression d'avoir une poussière ou du sable dans l'oeil en permanence. Elle a bien tenté de rincer ses yeux mais sans succès. Au fur et à mesure de la journée, elle a ressenti des douleurs aiguës et ses yeux pleuraient.



A l'hôpital, les abeilles étaient vivantes lorsqu'on les a ôtées de son oeil. Il s'agissait d'abeilles de sueur, attirées par le sel et la sueur humaine. Elles sont minuscules et se déplacent en nombre.



