Incroyable mais vrai: histoire d'un Ethiopien de 114 ans qui a gagné « son combat contre la mort », contre le Coronavirus Alors que les personnes âgées de plus de 80 ans sont considérées comme les plus vulnérables si elles attrapent le virus, la guérison du coronavirus d'un homme éthiopien que l'on croit âgé d'au moins 100 ans, a été "incroyable", a déclaré à la BBC, l'un des médecins qui l'ont soigné.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

La famille d'Aba Tilahun Woldemichael affirme qu'il a 114 ans, ce qui ferait de lui le plus vieil homme du monde, mais il n'y a pas de certificat de naissance pour confirmer son âge. Le centenaire est maintenant pris en charge chez lui par son petit-fils. Voici son histoire lue par Leral.net, avec un retour sur le vécu de cette « bibliothèque historique »



Aba Tilahun a été testé positif au virus lors d'un dépistage aléatoire dans son quartier dans la capitale, Addis-Abeba, et a été admis à l'hôpital avant l'apparition des symptômes, a déclaré le Dr. Hiluf Abate dans l'émission "Newsday" de la BBC.



Cela a permis à l'équipe médicale d'être proactive dans son traitement et de suivre de près le vieil homme, a-t-il ajouté.



Dans les quatre jours qui ont suivi son admission dans le service des cas graves de maladie à coronavirus de l'hôpital de Yeka Kotebe, l'état d'Aba Tilahun s'est détérioré à mesure que le virus se répliquait et il dû être mis sous assistance respiratoire, a déclaré le Dr. Hiluf.



En tout, il a passé 14 jours à l'hôpital, et a été traité à l'oxygène pendant plus d'une semaine.



L'Éthiopie, qui applique des restrictions strictes en matière de prévention du coronavirus, a enregistré plus de 5 000 cas confirmés et 81 décès.

Bien que Yeka Kotebe ne puisse pas confirmer que son patient a 114 ans, l'équipe médicale dit qu'il a certainement plus de 100 ans et a estimé qu'il en aurait 109.



Dans sa jeunesse, il a quitté le sud de l'Éthiopie pour s'installer à Addis-Abeba et a vécu des périodes tumultueuses dans son pays.



Il a été témoin de l'occupation italienne entre 1935 et 1941, du renversement de l'empereur Haile Selassie en 1974, de l'effondrement du régime marxiste de Derg en 1991 et il a maintenant survécu à Covid-19.



Pendant des années, il a mené une vie simple de moine au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne. "Aba" est un titre qui signifie "Père".



Mais quand il était plus jeune, il a travaillé comme électricien, peintre en bâtiment et homme à tout faire, a déclaré à la BBC, son petit-fils de 24 ans, Binyam Lulseged Tilahun.



Son grand-père se porte bien et semble en bonne santé malgré son âge, mais les séquelles du virus ont affaibli sa voix, a ajouté M. Binyam.



Afin d'enrayer la propagation du coronavirus, l'Éthiopie a instauré l'état d'urgence en avril, en fermant les écoles et les terrains de jeux, en interdisant les grands rassemblements et les manifestations sportives et en réduisant le nombre de passagers dans les transports publics. Mais les entreprises sont restées ouvertes.











BBC Afrique Aba Tilahun Woldemichael en Selfie avec son petit-fils.jpg (37.82 Ko)



