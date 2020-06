Indemnité de départ à la retraite: L’ex Dg de Petrosen Mamadou Faye, gâté

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juin 2020 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où on n’a pas encore fini d’épiloguer sur le contrat Senelec-Akilée, voilà une autre affaire qui risque de créer une polémique. Et il s’agit du cas Mamadou Faye, actuel directeur général de ‘’Petrosen Holding’’. Selon SourceA dans sa livraison de ce mercredi, avant de quitter la Direction générale de ‘’Petrosen’’ et d’être propulsé à la tête de ‘’Petrosen Holding S.A.’’, au Ministère du Pétrole et des Energies, l’Ingénieur géophysicien avait empoché, en 2017, un important pactole de fric, au nom d’une indemnité de départ à la retraite.



Sur ce, précise le journal plusieurs dizaines de millions F Cfa lui ont été payés. Mais ce n’est pas tout car, durant les 3 années supplémentaires qu’il est resté à Petrosen, il continuait de percevoir son salaire et tout ce qui va avec, jusqu’à ce que, le 11 Mars 2020, Macky Sall lui file la Direction générale de ‘’Petrosen Holding S.A).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos