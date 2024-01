Indices boursiers internationaux : Des augmentations enregistrées au niveau du Nasdaq Composite, du Nikkei, du Dax en novembre 2023

S’agissant de l’indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l’Union, il s’est contracté de 14,7% en novembre 2023, sur un an, après une baisse de 16,4% en octobre 2023. Cette évolution est imprimée par le repli des cours du blé (-34,9%), du lait (-21,7%), de l’huile (-21,7%) et du riz (-9,5%), dont les effets sont atténués par la hausse du cours du sucre (+26,6%).



La Bceao informe que les indices boursiers se sont accrus, en rythme annuel, en novembre 2023.



En revanche, une baisse est relevée pour le Ftse 100 (-1,6%). Concernant le marché des changes, la monnaie européenne s’est appréciée sur un an vis-à-vis du yen japonais (+11,7%), du yuan chinois (+6,2%) et du dollar américain (+5,3%). Par contre, la monnaie européenne s’est dépréciée sur un an vis-à-vis de la livre sterling (-0,1%) Concernant la politique monétaire , les taux d’intérêt des principales banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (Bce) sont restés inchangés en novembre 2023.



Adou Faye



Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti, Brent, Dubai), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une baisse en rythme annuel de 8,4%, en novembre 2023, contre une hausse de 1,2% en octobre 2023.

