Indonésie: Un singe habillé en petite fille blonde, forcé à mendier

Une vidéo a émergé d’un singe qui a été enchaîné au bord de la route et forcé de mendier alors qu’il était habillé pour ressembler à une poupée blonde. Il a été filmé à Bogor, en Indonésie, portant le masque suffocant, demandant aux conducteurs de l’argent sur le bord de la route.

Sur sa tête, le singe porte un masque de poupée géante femelle avec des cheveux blonds à queue de cheval et des lunettes de soleil. Serrant un seau bleu pour collecter de l’argent, le singe se lève et regarde autour de lui les conducteurs, attendant que quelqu’un soit prêt à offrir un paiement pour son acte. Sa performance bizarre est accompagnée de musique traditionnelle. Le clip insolite a été posté largement sur Facebook et a divisé les téléspectateurs.



Beaucoup ont critiqué la cruauté envers le singe avec un utilisateur de médias sociaux commentant « Pauvre singe! Enchaîné par son cou et torturé juste pour plaire aux êtres humains »



L’incident fait partie d’un spectacle de rue traditionnel connu sous le nom de Topeng Monyet, traduit par le masque du singe. C’est une forme controversée de divertissement qui voit des macaques captifs forcés de s’habiller comme des humains et de faire des acrobaties comme des bicyclettes.



Ils sont enchaînés par leur cou et des vidéos en ligne les montrent en train d’être traités cruellement alors qu’ils se produisent pour le public. Topeng Monyet a été interdit dans la capitale indonésienne Jakarta, après une campagne en 2013. Beaucoup de singes ont été incapables de retourner dans les forêts d’où ils ont été arrachés en raison de graves traumatismes physiques et mentaux. Cependant, la pratique se poursuit dans toute l’Indonésie.



