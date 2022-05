Industrie : Léger repli de 4,47% du résultat net de la société marocaine Lesieur Cristal S.A en 2021

Ce résultat net s’est élevé à 132 millions de dirhams (MDH) contre 138 MDH en 2020.



Le chiffre d’affaires a, par contre augmenté de plus de 16% à 4 415 MDH contre 3 803 MDH en 2020.



Les achats revendus de marchandises de Lesieur Cristal a connu une hausse de 88 MDH entre 2021 et 2020 avec un niveau se situant respectivement à 174 MDH et 86 MDH. De leur côté, les achats consommés de matières et fournitures se sont établis à 3 478 MDH contre 2 870 MDH en 2020 (+608 MDH).



Les autres charges externes de la société se sont rehaussées de 23 MDH, passant de 274 MDH au 31 décembre 2020 à 297 MDH un an plus tard.



Dans leur totalité, les charges d’exploitation de Lesieur Cristal se sont accrus de 749 MDH à 4 301 MDH contre 3 552 MDH en 2020.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation a progressé légèrement de 1,20%, s’établissant à 263 MDH contre 260 MDH en 2020.



Oumar Nourou

