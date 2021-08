Industries extractives : La production en hausse de 56,1% en juin 2021

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en référence au mois correspondant de 2020, l’activité de production des industries extractives est ressortie en hausse de 56,1% en juin 2021. Cette situation s’explique principalement par le relèvement simultané de la production des minerais métalliques (+77,4%) et celle des autres industries extractives (+27,4%). Par ailleurs, la production totale au cours du

premier semestre de 2021 a progressé de 46,4% comparativement à celle de la période correspondante de 2020.



Quant à la production manufacturière, elle s’est accrue de 24,1% relativement à celle du même mois de 2020. Cette performance est attribuable principalement à l’augmentation de la production du «cuir travaillé et articles de voyage, chaussures », de « produit textiles et articles d’habillement » (+41,1%), de « produits agro-alimentaires » (+25,4%) et chimiques (+19,1%). Toutefois, cette croissance de la production manufacturière a été notamment amoindrie par la contre-performance notée dans la fabrication du «papier et carton » (-29,2%), du «raffinage et de la cokéfaction » (-9,6%), ainsi que de la production de « matériaux minéraux » (-1,5%). Le relèvement de la production agro-alimentaire est principalement lié à celui de la fabrication de produits à base de tabac (+47,0%), des produits alimentaires (+27,5%), et des boissons (+2,4%). Sur les six premiers

mois de 2021, la production des industries manufacturières a progressé de 20,9% comparativement à son niveau de la période correspondante en

2020.



Adou Faye





