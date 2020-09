Infanticide / Aïda Wade accouche, poignarde son nouveau-né et le... Une femme du nom d'Aïda Wade a commis un infanticide des plus atroces. Non contente d'avoir accouché, elle tue son nouveau-né.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Wade a accouché dans les toilettes et a poussé le bouchon un peu trop en donnant un coup de couteau qui lacère l'estomac de son nouveau né.



Le forfait commis, elle fourre le fruit innocent de ses pêchés dans son sac à dos pour s'en débarrasser.



Elle sera appréhendée avant qu'elle ne reconnaisse le crime, donnant dans un premier temps des explications incohérentes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos