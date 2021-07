Infos jugées erronées du journal "Libération" sur le Fonds Force Covid-19: Les précisions du ministère de la Culture et de la Communication « C’est avec beaucoup d’étonnement que nous avons découvert, à la Une et à la page 5 du quotidien "Libération", du jeudi 29 juillet 2021, des informations tendancieuses sur la répartition, par le ministère de la Culture et de la Communication, du Fonds Force Covid-19 destiné à la presse en 2020 », c’est la réaction du ministère de la Culture et de la Communication, qui explique :

« En effet, le journal qui dit avoir exploité le rapport du Comité Fonds Force Covid-19 ne s’est pas limité aux faits évoqués dans ce document. Il a également choisi, délibérément, de donner la parole à des acteurs bénéficiaires, qui ont avancé des chiffres en contradiction avec les données officielles du rapport. A partir de ce moment, la version du ministère de la Culture et de la Communication s’imposait au journal, pour respecter l’équilibre de l’information, un principe élémentaire en journalisme. Ce qui n’a pas été fait malheureusement ».



Pour rétablir la réalité des faits, le ministère de la Culture et de la Communication, a d’abord tenu à rappeler que pour l’année 2020, marquée par un contexte économique difficile dû à la pandémie de la Covid-19, le président de la République a mis en place un Fonds pour venir en aide aux populations et aux différents secteurs économiques.



« C’est ainsi que la subvention destinée à la presse a été doublée, passant de sept cent millions (700 000 000) à un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) FCfa. Ce montant était constitué, à parts égales, de l’aide annuelle à la presse (700 000 000 FCfa) et de la contribution du Fonds Force Covid-19 (700 000 000 FCfa) ».



Selon le communiqué, l’enveloppe globale de 1 400 000 000 FCfa a été répartie au même moment, ce qui a doublé ou même triplé les montants pour certains organes ou groupes de presse, en 2020, par rapport à 2019.



Ainsi, le Groupe D Média, qui a bel et bien retiré son chèque, contrairement à ce que "Libération" a rapporté, s’est retrouvé avec 30 000 000 FCfa contre 15 000 000 FCfa en 2019, "Le Soleil" est passé de 15 millions à 35 millions FCfa, 3 M Universal (7 TV) de 6 millions à 15 millions FCfa, "Libération" de 13 millions à 20 millions FCfa, Le Groupe Walfadjri, de 18 millions à 30 millions FCfa, l’Agence de Presse sénégalaise (APS) de 40 millions à 55 millions FCfa et E-média, qui, en 2019, venait d’être lancé, de 5 millions à 15 millions FCfa, etc., pour ne citer que les entités évoquées dans l’article.



« S’agissant du cas spécifique de Africom ("Stades" et "Sunu Lamb"), son montant est passé de 11 millions à 20 millions FCfa, malgré sa contribution quasi inexistante dans la lutte contre la pandémie, du fait de la nature thématique orientée exclusivement vers le sport. Les décharges dûment signées par les bénéficiaires sont disponibles et vérifiables », conclut le document.



