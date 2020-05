Infos sur la COVID-19: Dakar enregistre 13 sur les 14 nouveaux cas communautaires du vendredi 22 mai 2020 Dakar a encore battu un triste record ce vendredi 22 mai 2020, sur les cas de transmission communautaire. La région enregistre 13 sur 14 des nouveaux cas communautaires, selon la publication quotidienne des résultats sur le Covid-19.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce vendredi 22 mai 2020 sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de 08, 9 %.

Il s’agit de :

- 83 cas contacts suivis par leurs services

- 14 cas issus de la transmission communautaire



Pour la transmission communautaire, 1 cas Cambérène (Dakar), 1 cas de Cité Bissap (Dakar), 1 cas de Yoff, (Dakar ) 1 cas Derklé ( Dakar) 4 cas de Guédiawaye (Dakar), 1 cas des Almadies (Dakar), 1 cas de Ngor (Dakar), 1 cas Lamine Guèye (Dakar), 1 cas de Liberté 4 (Dakar), 1 cas de Keur Massar (Dakar) et 1 cas de Touba,



- 60 patients hospitalisés a été testés négatifs, donc déclarés guéris.

- 11 cas graves sont en réanimation.



L’état des autres patients est déclaré stable.



A ce jour, nous dit-on, 2909 cas ont été déclarés positifs, 1311 guéris, 33 sont décédés, 1 évacué, 1564 sont sous traitement.







Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos