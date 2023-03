Infrastructures : L’autopont de Cambérène ouvert ce samedi L’autopont de Cambérène sera ouvert à la circulation à partir de ce samedi 4 mars 2023. L’annonce a été faite par l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute).

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué parvenu à Bes Bi, ce démembrement du ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement explique que «dans le but de finaliser les travaux des voiries et des aménagements au sol, il sera procédé à la fermeture des 4 bretelles ceinturant l’ouvrage tout en garantissant l’accessibilité du giratoire».



Cependant, indique toujours la note, «la transversale (Dalifort-Case bi) passant par le rond-point de Cambérène restera fonctionnelle». Toutefois, «les automobilistes qui désireront rejoindre la Patte d’Oie à partir de la A1, seront obligés de sor¬tir de l’autoroute par l’échangeur de Lobat Fall ou celui de Hann».



L’Ageroute qui va positionner des «bonhommes de l’émergence pour réguler la circulation», appelle les automobilistes à «faire preuve de beaucoup de prudence à l’approche de la zone de travaux et à respecter la signalisation mise en place».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook