Infrastructures, électricité : A l’Aif, Mohammed VI rappelle les investissements réalisés ces dernières années dans le pays

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

«Fidèle à son engagement en faveur de l’intégration régionale en Afrique, le Maroc a toujours agi, de concert avec ses partenaires africains, pour mettre en place des projets transformateurs capables d’améliorer considérablement la qualité de vie de millions de personnes en Afrique », a déclaré le souverain du Maroc.



Il a rappelé à ce propos, que la Maroc n’a cessé de plaider en faveur du renforcement des moyens de coordination et de coopération entre les pays africains dans différents domaines dans la perspective de réaliser une intégration économique régionale.



C’est dans ce cadre a-t-il dit, que s’inscrit le projet de Gazoduc Maroc-Nigeria, qui est un exemple emblématique de Notre volonté de bâtir le socle d’une véritable coopération régionale. Selon le roi du Maroc, ce projet permettra à l’ensemble des pays qui jalonnent ce gazoduc d’assurer un approvisionnement fiable en énergie et une résilience accrue contre les chocs exogènes des prix des produits énergétiques.



«Nous nous félicitons, à cet égard, de l’intérêt exprimé par les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour ce projet, et plus particulièrement, les institutions financières régionales et internationales, d’apporter leur concours effectif à la mise en œuvre de ce projet stratégique », a salué Mohammed VI. Il a indiqué qu’au cours des deux dernières décennies, le Maroc a fait du développement de ses infrastructures dans tous les secteurs de l’économie marocaine une priorité de sa stratégie de développement. Ce qui selon lui, a permis de disposer d’un modèle à travers sa dynamique d’investissement dans les infrastructures.



«Ainsi, en matière d’infrastructures énergétiques, le Royaume dispose aujourd’hui de 4,1 GW de puissance renouvelable installée et poursuit le déploiement de sa stratégie visant à porter la part des énergies renouvelables à plus de 52% du mix électrique national à l’horizon 2030. Le réseau des autoroutes a atteint actuellement 2.000 km, permettant ainsi de relier toutes les villes de plus de 400.000 habitants. Ce réseau devrait atteindre 3.000 km à l’horizon 2030 », a révélé le roi du Maroc. Il a ajouté que la ligne ferroviaire à Grande Vitesse a fait du Maroc le premier pays d’Afrique à lancer un train à 320 km/h.



Il a souligné que le complexe portuaire Tanger Med a permis au Royaume d’intégrer depuis plusieurs années le top 20 mondial de la connectivité logistique en formant la première zone franche industrielle en Afrique.



A son avis, bien d’autres exemples sont susceptibles d’illustrer la politique volontariste déployée par le Maroc en matière de développement de projets infrastructurels de grande envergure qui servent d’appui aux différentes stratégies sectorielles lancées par le Royaume.



«Les avancées majeures du Maroc en matière de développement des infrastructures vont de pair avec le train de réformes structurelles mises en œuvre, ces deux dernières décennies, visant à réduire les risques de vulnérabilité budgétaire et extérieure et à ancrer l’économie marocaine durablement sur le sentier d’une croissance forte et inclusive », a fait savoir le roi du Maroc.



Il a affirmé que cette dynamique des investissements devrait se renforcer davantage à travers la nouvelle Charte d’investissement qui oriente les investissements vers les priorités stratégiques du pays tout en proposant un cadre incitatif attrayant. «Notre objectif ultime est de porter l’investissement privé à deux tiers de l’investissement total du pays à l’horizon 2035 », a déclaré Mohammed VI.



Ismaïla BA, Envoyé spécial à Marrakech





Source : A l’ouverture ce 8 novembre 2023, de la quatrième édition de l’Africa Investment Forum (Aif), le roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message aux participants. Il a saisi cette occasion pour revenir sur les projets en faveur de l’intégration africaine. Il cite surtout le projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria.Source : https://www.lejecos.com/Infrastructures-electricit...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook