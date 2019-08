Infrastructures sportives: Soham El Wardini demande l’affectation du stade Iba Mar à la mairie de Dakar Madame Soham El Wardini demande à l’Etat d’affecter le stade Iba Mar Diop à la mairie de Dakar. Cela, « dans le but de résorber le déficit infrastructurel en matière de sport dans la capitale », a dit l’actuel maire de Dakar, hier, en marge de la réunion du conseil municipal. Soham El Wardini a dit sa volonté de réhabiliter le stade Iba Mar Diop et d’en faire une infrastructure fonctionnelle, rappelant que le stade Assane Diouf avait été promis à la ville de Dakar, mais que l’annonce n’a pas été suivie d’effets.

